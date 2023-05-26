Gençler geleceğin sanatçıları olma yolunda ilerliyor

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde faaliyet gösteren Şahinbey Belediyesi Konservatuvarı verdiği eğitimlerle ve sunduğu imkanlarla öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarında yardımcı oluyor.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde faaliyet gösteren Şahinbey Belediyesi Konservatuvarı 12 kişilik eğitmen kadrosu ile 20 farklı enstrüman eğitimi verilirken konservatuvarda ayrıca nazariyat, solfej, ses eğitimi, repertuar ve koro dersleri de veriliyor. Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde öğrenciler ses yalıtımlı toplam 8 sınıf ve 3 etüt odasında eğitim alıyorlar. Öğrenciler özel olarak hazırlanan bu sınıflarda kendilerini alanlarında profesyonel olan eğitmenler sayesinde kendilerini geliştirerek geleceğin sanatçıları olma yolunda ilerliyorlar.

"Geleceğin sanatçıları yetişiyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından verilen konservatuvar eğitiminin müziğe gönül vermiş gençler için oldukça önemli olduğunu belirterek, “Gençlerimize ve öğrencilerimize birçok alanda farklı eğitimler ve kurslar veriyoruz. Bunlardan birisi olan Şahinbey Belediyesi Konservatuarında 20 farklı enstrüman ve nazariyat, solfej, ses eğitimi, repertuar ve koro dersleri veriliyor. Özel dizayn edilmiş sınıflarda ve alanlarında profesyonel eğitmenlerle verilen eğitimler sayesinde buradan geleceğin müzik öğretmenlerinin ve sanatçılarının çıkacağına inanıyorum” dedi.