Gençler geleneksel 19 Mayıs etkinliklerinde buluştu

Şehitkamil Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla organize edilen etkinliklere, yüzlerce genç katıldı ve bayramı coşkuyla kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümünde, gençlere yönelik geleneksel spor etkinliklerine yüzlerce genç katılım sağladı. Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle basketbol, paintball, futbol, yüzme gibi branşlarda organize edilen turnuvalarda dereceye giren gençlere, sporculara; kulaklık, bisiklet, branşlarına özgü spor malzemeleri armağan edilecek. 10. Geleneksel Basketbol Gençlik Kupası'nı kız ve erkek kategorilerinde 14 farklı okuldan 255 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdikleri bilgisini veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 4. Geleneksel Paintball Gençlik Kupası'nı ise 14 farklı okuldan 98 öğrencinin katılımıyla tamamladıklarını kaydetti. 6. Geleneksel Futbol Gençlik Kupası'nı 9 farklı okuldan 162 öğrencinin katılımıyla yaptıklarını belirten Başkan Rıdvan Fadıloğlu, 4. Geleneksel Okullar Arası 3x3 Basketbol Gençlik Kupası'nı kız ve erkek kategorilerinde 16 farklı takımdan 88 öğrencinin katılımı, Geleneksel Kulüpler Arası 3x3 Basketbol Turnuvası'nı ise büyükler ve gençler kategorilerinde 42 farklı takımdan 168 sporcunun katılımıyla sonlandırdıklarını ifade etti.

Başkan Fadıloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunun yüzme branşında Mayıs ayı sonuna kadar Okullar Arası Minikler Yüzme İl Birinciliği Müsabakaları ve 10. Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakaları ile devam edeceğini söyledi.