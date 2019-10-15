Gençlerde sivilce sorununa dikkat

Abbas İnandırıcı, halk arasında sivilce olarak bilinen akne probleminin özellikle gençlerde görülen yaygın bir deri hastalığı olduğunu belirtereke, uyarılarda bulundu.

Dr. Abbas inandırısı, sivilce problemi hakkında bilgi vererek, "Akne foliküler kanalda tıkanmaya bağlı olarak gelişen bir cilt hastalığıdır. En sık ergenlik çağında görülmekle beraber, bebeklikten yaşlılığa kadar her yaşta ortaya çıkabilmektedir. Akne kişileri psikolojik olarak kötü etkilediği için , cilt hastalıkları arasında en sık başvuru yapılanlarından birisidir" dedi.

Sivilce oluşumuna etki eden faktörler

Dermotoloji Uzmanı Dr. inandırıcı, sivilce oluşumundaki faktörler ilgili ise, "Akne oluşumunda; genetik, beslenme, hormonlar ve çevresel faktörlerin etkisi vardır. Kadında ve erkekte testesteron hormonunun rolü bilinmektedir. Bazı vakalarda testesteron hormonu fazla seviyedeyken bazı vakalarda testesteron normaldir. Fakat yağ hücrelerinin testesterona yanıtı çok fazladır. Anne babanın birinde akne görülmesi çocuklarda da akne görülmesine zemin hazırlamaktadır. Genç kadınlarda menstrüel döngü nedeniyle değişen hormon seviyeleri de aknelerin artmasına sebep olmaktadır. Akne, bazı hastalıklara da eşlik edebilir. Akne ile beraber kızlarda aşırı tüylenme, adet düzensizliği, tip 2 diabet, yumurtalık kistleri olabilir. Bu vakalarda hormonal testlerin mutlaka yapılması ve altta yatan hastalığın tedavi edilmesi gerekir" şeklinde konuştu.

Sivilce tedavisi

Abbas İnandırıcı, hastalığın tedavisi için öncelikle hekime başvurulması gerektiğini söyleyerek, "Akne tedavisi için öncelikle hekime başvurulmalıdır. Uzmanlardan alınacak yardımla daha sağlıklı ve kesin çözümlü bir tedavi uygulanır. Vücut tipinden vücut tipine değişiklikler gösteren akne bazı kişilerde basit bazı kişilerde ise ağrılı bir süreç geçirilmesine sebep olur. İltihabı yüksek akneler için doktorun uygun gördüğü antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Hekiminiz tarafından verilen kremler akne tedavisinde önemli rol oynar. Kadınlarda akne tedavisinde ise hormon düzenleyici ilaçlar tercih edilebilir. Gerekli hormon testleri yapılarak bu tedaviye başlanabilir. Doktora danışılmadan kullanılan hormon ilaçları veya antibiyotikler vücudunuzda daha büyük problemlere yol açabilir. Tedavi edilmeyen akne oynandığı taktirde iz yaratarak hem kozmetik hem de ruhsal sorunlara yol açabilir. Sivilce izlerinin giderilmesi için kimyasal peeling, mikrodermabrazyon, dermaroller ve lazer peeling gibi yöntemler uygulanabilir" ifadelerini kullandı.

Tedavide uyulması gerekenler

Dr. inandırıcı, tedavide dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulunarak, "Yorgunluk ve stresin; stres hormonlarını ve dolaylı olarak yağ yapımını artırmaktadır. Yorgunluk ve stresten uzak kalmaya çalışılmalıdır. Çünkü; uyku esnasında cilt beslenmekte ve kendini yenilemektedir. Bu nedenle uykunuzu verimli almaya özen göstermelisiniz. Yüzünüzü özel sabunlar veya temizleyici jel solüsyonlar yardımıyla günde iki kez yıkamalısınız. Sivilceli cilt leke oluşumuna karşı çok hassastır bu nedenle yağsız güneş kremi tercih etmelisiniz" diye konuştu.