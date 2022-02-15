Gençlerin hazırladığı sergi ve tiyatro oyunu vatandaşla buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Gönüllü Koordinatörlüğü'nün iş birliğinde "Gelenekten Geleceğe Nefes" sanat sergisi ile Zeytinburnu Çocuk Evleri Sitesi Tiyatro Ekibinin hazırladığı "Yunus Emre: Buğday Tanesi" adlı oyun sanatseverlerle buluştu.

Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nun fuaye alanında tiyatro öncesi açılışı yapılan sergide, KAGEM İstanbul Şubesi bünyesinde eğitim verilen öğrencilerin atölye çalışmalarından mozaik, ebru, katı' sanatı, hat, tezhip ve minyatür türlerinde 60 eser katılımcıların beğenisine sunuldu. Ayrıca sergide, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop'un da modern resimde Ortaköy'de Tan Vakti, Masumiyet ve Veda adlı eserleri yer aldı. Serginin ardından Zeytinburnu Çocuk Evleri Sitesi Tiyatro Ekibinin hazırladığı "Yunus Emre: Buğday Tanesi" adlı oyun sahnelendi. Türk Dili ve Kültürü'nün en önemli kişilerinden Mutasavvıf Şair Yunus Emre'nin hayatından kesitlerin yer verildiği oyunda Şair Yunus Emre'nin beyitleri de okundu.

Etkinliklerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop ve Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk de bulundu.

Şahin: “Bugün medeniyetimizin devamı için buradayız”

Sergi ve tiyatro gösterisi hakkında konuşan Başkan Fatma Şahin, sanatı ve kültürü ile yükselen Gaziantep anlayışından hareket ederek şehirde sanat ve kültür odaklı çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi. Bu etkinliklerle gençleri rehabilite ettiklerini kaydeden Şahin, “Yunus Emre'nin bilgeliğini, Hz. Mevlana'nın ‘Barış kalpte başlar' duruşunu ve Hacı Bektaşi Veli'den İmam Gazali'ye herkesle birlikte bir medeniyet yolculuğunu yükselen bir değer haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Modern dünya, musikinin terapideki etkisini biliyor. Spor ve diğer sanatsal faaliyetler de keza öyle. Bizim medeniyet kodlarımız bizlere çok güzel bir geçmiş veriyor. Bugün, inşa edilen medeniyetimizin devamı için buradayız. Yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var” dedi.

''Gençler, kültürümüzün kadim sanat çizgilerini günümüze aktarıyor”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop ise Gaziantep'in her yanının tarih ve sanat koktuğunu belirterek, “Gaziantep gibi kadim bir şehre misafir olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Resim sanatına gönül veren biri olarak sanatın birleştirici gücünü ve kavrayıcı güzelliğini siz sanat severlerle Gaziantep gibi muhteşem bir şehirde bir araya getiriyoruz. Gençler eğitim ve sanat faaliyetleriyle kültürümüze ait kadim sanat çizgilerini günümüze aktarıyor. Gelecek yeni nesillere kültür aktarımı başarıyla yapılıyor. Bin yıllara varan köklü sanat geleneklerimizi bugünlere taşıyan sanatın gücüyle bizleri buluşturan sanatçılara teşekkür ediyorum.” diye konuştu.