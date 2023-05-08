Gençlerin mekanında, gençlerle buluştular

Geleneksel Paintball Gençlik Kupası Açılış Seremonisinde gençlerle bir araya gelerek, büyük ilgi gören organizasyonun startını veren atışları yaptı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 14 farklı okuldan 200'ü aşkın genç öğrencinin katılımıyla Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı'nda düzenlenen 4. Geleneksel Paintball Gençlik Kupası müsabakalarını ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, katılımcı sporcuların heyecan ve mutluluklarını paylaştı.

Turnuvayı başlatan sembolik atışların ardından gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Fadıloğlu maçlara verilen arada öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirerek, bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi.

Geleneksel spor etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor

Açılış seremonisinde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geleneksel spor etkinliklerinin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, “Ulusumuzun ve özellikle gençlerimizin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Geleneksel hale getirdiğimiz etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Yıl boyunca gençlerimizi farklı organizasyonlar vesilesiyle Gençlik Kampımızda buluşturmaya çalışıyoruz. Şu anda etkinlik alanımızda 14 okulumuzdan öğrencilerimiz var. Katılımcı gençlerimizin tamamı turnuvada bizim için birinci. Bu turnuvayı, gençlerimizin kardeşlik hukuku içerisinde hem burada ekip olabilmeleri adına hem arkadaşlarıyla kaynaşmayı sağlayabilmeleri adına özel bir etkinlik olarak görüyorum. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize katılımlarından dolayı tekrar teşekkür ediyor, devam edecek olan sportif etkinliklerde sporcu öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.