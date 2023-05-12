Gençlik Kupası şampiyonu: Gaziantep Kolej Vakfı

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları ve Şehitkâmil Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Genç Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri şampiyonluk kupasını kazandı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Genç Erkekler Basketbol Turnuvasında şampiyon değişmedi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri erkek takımı, şampiyonluğu kazanarak şampiyonluk kupasını Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarına götürmeyi bir kez daha başardı.

Şampiyon sporcuları kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki elde edilen sonucun tesadüf olmadığını ifade ederek geleneksel bir şampiyonada geleneği bozmayan GKV Özel Liseleri takımının bir kez daha şampiyonluk kupasını kazandığını ifade etti. Emeği geçen antrenör ve idarecilerle takımı yalnız bırakmayan öğrenci velilerine de teşekkür eden Tiryaki sporcuları da kutladı.