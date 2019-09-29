Gençlik kütüphanelerine yoğun ilgi

Nitelikli ortamda öğrencilerin akademik kariyerlerine büyük katkı sağlayan ilçedeki 19 gençlik kütüphanesinde faaliyetler aralıksız devam ediyor.

Öğrencilere sunduğu sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif imkanların yanı sıra öğrencilerin akademik başarılarını arttıracak nitelikli ders çalışma ortamları oluşturan Şehitkamil Belediyesi, eğitim konusundaki faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyor. Yaz tatili döneminde 5 bin 263 öğrencinin yararlandığı ilçe genelinde faaliyet gösteren 19 gençlik kütüphanesinden, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı içerisinde de binlerce öğrenci yararlanacak. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği gençlik kütüphanelerinde ücretsiz çay ve kek de ikram edilmeye devam edilecek. İlçe genelinde farklı noktalarda yer alan gençlik kütüphanelerinde öğrencilerin ders dinlemeleri ve dijital ortamda araştırma yapabilmesi için kendilerine internet imkanı da sağlanıyor.

Günlük yaklaşık 450-500 öğrenci yararlanıyor

Merveşehir Gençlik Kütüphanesinde görevli Öğretmen Hasan Kaya, merkezin 08:00 ile 22:00 saatleri arasında hizmet verdiğini söyledi. İsteyen her öğrencinin kütüphaneden yararlanabileceğini kaydeden Kaya, “Yaz dönemi boyunca çalışmalarımız aralıksız devam etti. Öğrencilerimiz, burada eğitim aldı. Öğrencilerimiz, buraya gelerek ödevlerini yapabiliyorlar, bilgisayarda araştırma yapabiliyorlar. Bu merkezden günlük yaklaşık 450-500 öğrenci yararlanıyor. Kütüphanemiz, 3 farklı bölümden oluşuyor. Burada, ders çalışmak için çok sessiz ve ideal bir ortam var. Kütüphanemize çok fazla talep var. Buradan faydalanan öğrencilerimizin memnuniyet durumları son derece yüksek oluyor. Sabah saat 08:00'da açılan kütüphanemiz, akşam saat 22:00'a kadar halkımıza hizmet veriyor. Haftanın 6 günü buradayız. İlkokul birinci sınıftan üniversite mezununa kadar her yaştan öğrenci kütüphanemizden yararlanıyor. Herhangi bir üst yaş sınırımız yok. Buraya gelen öğrencilerimizi sadece eğitim durumuna göre sınıflara ayırıyoruz. İsteyen herkes kütüphanemizden kayıt yaptırarak yararlanabilir” şeklinde açıklamada bulundu.

Sağlanan imkanlar için çok teşekkür ederim

Merveşehir Gençlik Kütüphanesi'nden yararlanan üniversite mezunu Hatice Yılmaz, “Evimde buradaki gibi sessiz bir ortam olmadığı için ders çalışamıyorum. Bu yüzden buraya geliyorum. Kütüphanede bilgisayarlar var. Dinlemek istediğim konuları bilgisayarlarda dinleyebiliyorum. Sağlanan imkanlar için çok teşekkür ederim. Benim için buraya gelmek çok güzel bir durum oluyor. şimdiye kadar böyle bir olanak yoktu. Buranın yapılması çok iyi oldu. ”

İngilizce çevirilerimizi burada yapıyoruz

Ders çalışmak için en ideal ortamın kütüphanede bulunduğunu dile getiren 8. sınıf öğrencisi Zeynep Yağmurlu, “Öğretmenlerin bize verdiği ödevleri gelip burada yapıyoruz. İngilizce çevirilerimizi burada yapıyoruz. Sakin ve sessiz ortamdan dolayı buraya geliyoruz. Ders çalışmak için en sessiz ortam kütüphanedir. Şehitkamil Belediyemize, bize sunduğu imkanlardan dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.