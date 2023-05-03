Gençlik Oyunları, Festival Park'ta yapılacak

Türkiye'nin en iyi motosiklet akrobasi şov pilotu Birkan Polat ve birbirinden eğlenceli aktivitelerin yer alacağı Gençlik Oyunları, Gaziantep Festival Park'ta gerçekleştirilecek.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Bünyamin Bozgeyik'in katılımıyla Anadolu Doğa ve Motor Sporları Kulübü tarafından düzenlenecek organizasyon 7 Mayıs Pazar günü 15.00-18.00 saatleri arasında Gaziantepli gençler ve aileleri bir araya getirecek.

Gençlik Oyunları kapsamında hem eğlence hem de görsel şovların yanı sıra Frizbi, Kule Yapma, Saka Su Oyunu, Tangram ve Bataklık gibi ferdi katılımın yapılabileceği aktiviteler de düzenlenecek.

Gençler arasında toplumsal dayanışma ve sosyalleşmeyi artıracak organizasyonda katılımcılar keyifli ve mutlu anlar yaşayacak.

Birbirinden farklı etkinliklerin yapılacağı organizasyonda ünlü akrobasi şovmeni Birkan Polat motosiklet şovu ile tüm hünerlerini sergileyecek. Türkiye'de ve Avrupa'da bir çok başarıya imza atan Polat, yapacağı şovlarla katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.