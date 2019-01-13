Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu GSO-MEM'i ziyaret etti

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'den bilgi alan Bakan Kasapoğlu, merkezde yer alan atölyeleri gezerek eğitim alan kursiyerlerle de bir süre sohbet etti.

GSO-MEM'in çok başarılı ve model olabilecek bir proje olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, “Merkezin yapımında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Mesleki eğitim noktasında çok güzel bir projeyi hayata geçirmişsiniz” dedi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de mesleki eğitimin önemine vur yaparak, “Burada sadece mesleki eğitim vermekle kalmıyor, mesleki yeterlilik belgesi de veriyoruz. Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi (GASİMEP) ile lise çağındaki gençlerimize mesleki eğitimle birlikte işletmelerde pratik yapma imkanı sunuyoruz. Özel teşviklerin de uygulandığı projeler sayesinde kursiyerlerimiz meslek ve iş sahibi olurken, kent sanayimizin de nitelikli personel ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Şu ana kadar da 4 binin üzerinde kişiye mesleki eğitim verdik. İnşallah çok daha farklı meslek kollarında da eğitimler vermek istiyoruz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na da (UNDP) vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise yaptığı konuşmada, yapılan çalışmaların başarısını sahada görmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Gaziantep Sanayi Odasına yürütmüş olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür eden Berger, merkezin sunmuş olduğu imkanlar ve eğitimlerin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

AB tarafından finanse edilen Suriye krizine yanıt olarak Türkiye'de Dayanıklılık Projesi (TDP) kapsamında verilen girişimcilik eğitimleri çerçevesinde, Vali Davut Gül, Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile birlikte GSO-MEM'i ziyaret eden Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi tarafından plaket takdim edildi.