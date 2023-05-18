Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Doğal Yaşam Parkı ücretsiz hizmet verecek.

Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alan ve milyonlarca kişinin ziyaret ettiği doğal yaşam parkı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da gençleri misafir edecek. Öte yandan yine 19 Mayıs günü, Burç ormanında yaklaşık 1 milyon metrekare üzerinde kurulan ve 350 türdeki 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapan doğal yaşam parkında Türkiye'nin ilk “Tropik Uğur Böceği Bahçesi” açılacak.

Parka kazandırılan uğur böceği bahçesiyle çocukların ve gençlerin tropikal açıdan bilgi ve tecrübesinin artırılması planlanırken, ayrıca çevre iller ve kent genelinden parka duyulan ilginin artarak, ziyaretçi sayısının yükselmesi hedefleniyor.