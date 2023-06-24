Genel Cerrahi Uzm. Opr. Dr. Üstünsoy, SANKO'da

Dr. Ali Bora Üstünsoy'u da dahil etti.

1975 yılında Gaziantep'te doğan Opr. Dr. Üstünsoy, ilkokul ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamladı. 1994-2000 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tamamlayan Opr. Dr. Üstünsoy 2000-2002 yılları arasında pratisyen hekimlik mecburi hizmetini Şanlıurfa Birecik Aile Sağlığı Merkezi'nde yaptı. İhtisasını 2002-2008 yılları arasında Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapan Opr. Dr. Üstünsoy, 2007-2008 yıllarında Diyarbakır Asker Hastanesi'nde vatani görevini tamamladı. Uzman hekimlik mecburi hizmetini 2008-2010 yılları arasında Ağrı Devlet Hastanesi'nde tamamlayan Opr. Dr. Üstünsoy, Gaziantep'teki özel hastanelerde görev yaptığı 13 yıl içerisinde Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde endoskopi ve endoskopik girişimler konusunda eğitim aldı, Cerrahi Board yazılı sınavını başarı ile tamamladı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nde hasta kabulüne başlayan Opr. Dr. Üstünsoy, Türk Cerrahi Derneği üyesidir.