Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Balık Medical Park Gaziantep'te

Dr. Ahmet A. Balık Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Teknik alt yapısı, tıbbi donanımı, uzman sağlık profesyonelleri ile ilgili çalışmalarına her gün bir yenisini ekleyen Medical Park Gaziantep Hastanesi, Genel Cerrahi branşındaki uzman hekimleri bünyesine dahil etmeye devam eiyor. Son olarak ise Dr. Ahmet A. Balık Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Dr. Ahmet A. Balık

Prof. Dr. Ahmet A. Balık 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1995 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Aynı kurumda 1997 yılında yardımcı doçent olarak göreve başladı ve 2002 yılında ‘'Doçent'' ünvanını aldı. 2003 yılında Pittsburg Üniversitesi Tıp Merkezi Cerrahi Yoğun Bakım ve Hepatobilier Cerrahi birimlerinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2004 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda göreve başladı. Bu kurumda Hepatobilier Cerrahi Birimi'ni kurdu. Aynı kurumda 2008 yılında ‘'Profesör'' ünvanını aldı. Kurucuları arasında yer aldığı Organ Nakli Ünitesi'nde önce karaciğer daha sonra böbrek nakli ameliyatları yapılmaya başlandı. 2013-2019 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yaptığı Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği'nin 2017-2019 döneminde başkanlığı görevini üstlendi.

Prof. Dr. Ahmet A. Balık, tıp ve akademik camiada oldukça tanınan, sevilen bir hekimdir. SCI-Expanded, SSCI ve AHCI de sayılan indeksler ve bunların dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanan çok sayıda araştırma, makale, derleme ve olgu sunumları bulunmakla birlikte, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildirileri ise literatürde mevcuttur.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Dr. Ahmet A. Balık'ın üye olduğu derneklerin başında Türk Cerrahi Derneği gelmektedir. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği, Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği, Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği ulusal bazda üye olduğu dernekler arasında sıralandığı gibi, uluslararası alanda The Transplant Society, European-African Hepato-Pancreato- Biliary Association ve International Hepato-Pancreato- Biliary Association'da üyeliği mevcuttur.

Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin Proktoloji Ünitesi'nin oluşturulmasında genel cerrahi ekibine liderlik eden Prof. Dr. Balık'ın ilgi alanları ise; Onkolojik Cerrahi, Karaciğer Cerrahisi, Pankreas Cerrahisi ve Safra Kesesi ve Safra Yolları Cerrahisi olarak açıklanmaktadır.