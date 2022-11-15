Genel Sekreter Budak Erasmus Personel Eğitim Haftasına katıldı

Muhammet Musa Budak, GAÜN Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından Uşak Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen “Seven Doors to Europe” isimli konsorsiyum projesi çerçevesinde Bulgaristan The Southwest University Neofit Rilski'de Erasmus+ Personel Eğitim Haftasına katıldı.

Erasmus+ programına dahil olan üniversitelerde belirli aralıklarda personel eğitim haftaları düzenlendiğini belirten Dr. Muhammet Musa Budak, belirli konuları ve hedef grupları konu alan bu haftaların Erasmus+ Programı çerçevesinde çalışan üniversiteler için, uluslararası alanda Üniversitemizin tanınırlığını sağlamak, uluslararası çerçevede akademik iş birliği faaliyetlerini yürütmek ve yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği protokolleri imzalamak için önemli faaliyetler olduğunu belirtti.

Eğitim Haftası süresince programa katılan farklı ülkelerden gelen yükseköğretim kurumları ile Erasmus+ programı çerçevesinde ikili iş birlikleri kurmak için pek çok teklif aldığını anlatan Dr. Budak, bu üniversitelerin ders içerikleri ve bölümlerini inceledikten sonra Erasmus+ İkili Anlaşması yapmaya karar vereceklerini söyledi. Dr. Budak Eğitim Haftası Programı çerçevesinde Gaziantep Üniversitesi eğitim programları hakkında sunum yaptı.