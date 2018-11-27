Geri dönüşüm bilinci boyama kitabı ile aşılanıyor

Şahinbey Belediyesi sıfır atık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmalar kapsamında Şahinbey İlçesi genelinde ki anaokulu ve İlkokul öğrencilerine geri dönüşümle ilgili bilgilenmeleri için boyama kitabı dağıttı.

Eğlenerek öğreniyorlar

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geri dönüşümün önemini anasınıfı öğrencilerinin de öğrenmeleri için boyama kitabı dağıtıldığını belirterek “ Anasınıfı ve İlkokul öğrencilerinin sıfır atığı daha iyi benimsemeleri için Şahincan ile Boya ve Öğren kitabımızı dağıtıyoruz. Boyama kitabımızda; çevremizi korumamızın gerekliliğini, çöpleri yere atmamamızı, doğayı korumanın önemini, hayvanları sevmeyi, geri dönüşümün yararlarını, ekmeğin nimet olup yerinin çöp olmadığını anlatıyoruz” dedi.

Öğrencilerimizi bilinçlendiriyoruz

Başkan Mehmet Tahmazoğlu öğrencilerin geri dönüşümle ilgili bilgilendirildiğini belirterek “Sıfır atık projemizi tüm okulları tek tek dolaşarak anlatmaya devam ediyoruz. Sıfır atığın önemine vurgu yaparak, geri dönüşüm malzemelerinin toplanması halinde ülkemizin elde edeceği kazanç anlatılıyor. Okullarda kurduğumuz Sıfır Atık Çadırları ile öğrenciler evlerde biriktirdikleri geri dönüşümleri belirlediğimiz günlerde getirdiğinde öğrencilere ve okullara çeşitli hediyeler veriyoruz. Bu sayede sıfır atığı ilk çıkış noktası olan evlerde başlatmış oluyoruz” dedi.

Geri dönüşümü anlatıyoruz

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, geri dönüşüm önemine vurgu yaparak, “Belediye hizmet binamızda 7 adet ve Sosyal Tesislerimize 35 adet koyduğumuz toplamda 42 adet sıfır atık kutu seti ile kâğıt, metal, cam, pil, elektronik, organik ve plastik atıklar 7 kategoride ayrı ayrı toplanıp lisanslı firmalara veriliyor. Marketlere koyduğumuz tel kafesler, cadde ve sokaklara bıraktığımız konteynerler, pet şişe kafesleri ile vatandaşlarımızın kolay ulaşabilmeleri için nereye atayım uygulamamız ile belediyemizin internet sitesinden kolayca yerine bakarak, sıfır atıklarını götürebiliyorlar. Ayrıca ilçemizdeki vatandaşlarımızı bilgilendirmek çalışmaları yapıyoruz. Belirlenen günlerde dağıtılan ve topladığımız atıklardan üretilen poşetler tekrar toplanarak vatandaşlarımızın geri dönüşüme ilgisini artırıyoruz” diye konuştu.