Geylani Kültür, Spor Merkezi ve Pazar Yeri törenle hizmete girdi

Gaziantep'te Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi'nde yapımına başlanılan ve içerisinde dükkan, pazaryeri, bay ve bayan spor salonu, millet kıraathanesi, market ve düğün salonu bulunan Geylani Spor ve Kültür Merkezi'nin inşaatı tamamlandı. Tesis, Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun katıldığı açılış töreniyle vatandaşların hizmetine sunuldu. Törende konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Geylani Mahallesinin çarpık yapılaşmadan düzenli yapılaşmaya geçirildiğini vurgulayarak, "Geylani mahallesi bizim kurduğumuz bir mahalle. İsmini de biz verdik. Daha önce şu aşağılara da bakarsanız burası çarpık yapılaşmış ve çarpık yapılaşma yolunda ilerleyen bir mahalleydi. Biz burayı kentsel dönüşüm alanı ilan ettik ve buranın planını komple değiştirdik eskiden çarpık yapılaşan yerleri kamulaştırdık, yıktık ve şuanda gördüğünüz gibi kendi içinde hızla gelişen, büyüyen modern evleriyle depreme dayanıklı konutlarıyla, sosyal tesisleriyle, pazar yeriyle dükkanlarıyla, çarşısıyla, kütüphanesiyle, bay bayan spor salonlarıyla, düğün salonlarıyla yani bir şehrin ihtiyacı olan her şeyi bu mahallemize yaparak sizlerin hizmetine sunmuş oluyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Gençlerin ve ailelerin spor faaliyetlerini daha kaliteli bir alanda yerine getirmelerini sağladığı için ve vatandaşların isteklerini yerine getirdiği için Tahmazoğlu'na teşekkürlerini sunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, konuşmasında, "Buraya geldiğimiz zaman bizden en çok istenen şey pazar yeriydi, düğün salonuydu. Gençler, başkanım evleneceğimiz zaman sokak düğünleri yapmak zorunda kalıyoruz diyordu. Aileler spor yapmak istiyordu çünkü sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Gençler spor yapmak istiyordu. Gördüğünüz eser Geylani mahallesinde doğumdan ölüme herkese hizmet eden bir esere dönüştürdük. Bunu yapan Mehmet başkanıma bunu yaptıran teşkilata, gençlik kolu başkanıma, bütün teşkilatıma hürmetlerimi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Gençlerin ve evlenmek isteyenlerin her fırsatta önünü açacaklarını dile getiren Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Yaptıklarımızı biliyorsunuz ama yapacaklarımızda var ve yapacağımız işlerde gençlerin yanında olacağız. Gençlerimize iş kurarken, istihdam sağlarken yanlarında olacağız, karşılıksız krediler vereceğiz. İş yeri kuracak gencimizin yanında olacağız. Evlenecek gençlerimize 150 bin TL evlilik desteği vereceğiz. 2 yılda geri istemeyeceğiz, faizsiz ve 48 ay taksitle geri alınacak. Gençlerimiz şimdiden evlilik tarihlerini, düğün tarihlerini şimdiden belirlesin. Düğün salonumuzla beraber Tahmazoğlu burada yaptı. Burada da düğünlerimizi yapacağız gençlerimizin. 14 Mayıs'ta Şahinbey'in Gaziantep'in, ülkemizin bir demokrasi düğünü olacak sonrada gençlerimizin düğünü olacak ülkemizin huzuru ve istikrarı devam edecek” diye konuştu.