GGC Başkanı İbrahim Ay'dan 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Ay, pandemi sürecine denk gelen 19 Mayıs'ın bu yıl evlerde kutlanacağını belirttiği yazılı mesajında, “Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu önemli günün anlam ve önemini unutmadığımız sürece, bu coşku hiçbir zaman azalmayacaktır. Pandemi süreci kapsamında belki bu yıl, gönlümüzden geçen coşku ve zaferi sokaklara taşıyamayacağız ancak gönlümüzden ve kalbimizden geçenleri evlerimizden tüm dünyaya haykıracağız. Biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti varlığını sürdürdüğü müddetçe 19 Mayıslar, geçmiş ve geleceğimizin yıkılmaz köprüsü olarak milli şuurumuzun temel taşı vazifesini üstlenmeye devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde gerçekleşen 19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümünü kutladıklarını kaydeden Ay, "Onun attığı adımlar sayesinde bu ülkenin evlatları, bu eşsiz zekayı yıllar boyu rehber edinmiş, bu sayede de 100 yıldır kendi ayaklarının üzerinde durmayı başarmıştır. Bu başarı öyküsü, yüce Türk milletine sonsuza kadar rehber olmaya ve yol göstermeye devam edecektir. Bu bakımdan baktığımızda, gençlerimizin geçmişimizi öğrenmeye ve bununla birlikte bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel açıdan her türlü gelişimi takip etmeleri, kendi değerlerimizin yanı sıra dünya ile bütünleşmelerinde büyük rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı