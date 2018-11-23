GGC Başkanı İbrahim Ay'dan 24 Kasım mesajı

İbrahim Ay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e “başöğretmen” unvanının verildiği ve tüm öğretmenlere armağan edilen 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, başta Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutladı.

İbrahim Ay, öğretmenliğin bir meslek olmanın ötesinde kutsal bir görev olduğuna dikkat çekerek, “Bu zorlu mesleği seçen öğretmenlerimiz, aydınlık geleceğimizi inşa etmek için gece gündüz demeden çalışmakta, çocuklarımızı gelecek nesillere hazırlamak için her türlü fedakarlığı göstermektedir. Bu sebeple, öğretmenlerimiz sadece bugün değil, hayatlarının her döneminde saygı ve sevgiyi fazlasıyla hak etmektedir. Bu duygu düşüncelerle, bu ulvi mesleği yapan öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kez daha tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.