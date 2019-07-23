GGC Başkanı İbrahim Ay'dan basın bayramı mesajı

yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

GGC Başkanı İbrahim Ay, 1908 yılında Türk basınında sansürün kaldırılmasının basın tarihi için en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi. Ay, bağımsız ve tarafsız basının demokrasinin vazgeçilmez unsurları arasında yer aldığını belirterek, “Haber alma ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı olan bağımsız ve tarafsız basın, aynı zamanda demokrasinin gelişmesini de sağlayan bir aydınlanma aracıdır” ifadelerini kullandı.

"Gazeteler ekonomik sorunlarla boğuşuyor"

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak basın-yayın kuruluşlarının yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı buruk bir şekilde kutladıklarını belirten Ay, “Osmanlı İmparatorluğu zamanında çıkan tüm gazeteler sansür memurlarının kontrol ve denetiminden sonra yayınlanıyordu. 24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet yürürlüğe girdikten sonra bu uygulamaya son verildi. Bu nedenle de 24 Temmuz tarihi Basın Bayramı ve Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. Sansürün kaldırılması, Türk basınının gelişmesi bakımından en önemli dönüm noktasıdır. Bağımsız ve tarafsız basının varlığı toplumun bilinçlenmesinin ve demokrasinin gelişmesinin en önemli koşulları arasında bulunmaktadır” ifadelerine yer verdi.

"24 Temmuz'u buruk şekilde kutluyoruz"

İbrahim Ay'ın mesajında "Her türlü sansürün son bulduğu, gazetecilerin mesleklerini özgürce yaptığı günler dileğiyle, tüm meslektaşlarımın Basın Bayramını kutluyorum. Ancak günümüzde basınımızın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle 24 Temmuz'u buruk bir şekilde kutluyoruz. Bugün 111 yıl önceki sansürden bahsetmek mümkün olmasa da, özellikle ekonomik sorunlardan dolayı uygulanan oto sansür, mesleğimizin en ciddi sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Artan maliyetler ve azalan gelirler nedeniyle basınımız zorlu bir süreçten geçmektedir" denildi.

Dünden bugüne Gaziantep basını sergisi

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşunun 50. yılı münasebetiyle, “Dünden Bugüne Gaziantep Basını” konulu bir sergi ve kokteyl düzenlediklerini de vurgulayan Ay, “24 Temmuz 2019 günü Şehitkamil Sanat Merkezinde saat 17.00'de açılacak olan sergimizde geçmişten bugüne gazetelerde kullanılan araç-gereçleri ve Cumhuriyetin ilk yıllarından gazeteleri sergileyeceğiz. Sergiyi gezenleri 100 yıl öncesine götürecek olan araç-gereçlerin ve gazetelerin büyük ilgi görmesini bekliyoruz. Sadece gazetecileri değil tüm vatandaşlarımızı da sergimizi gezmeye davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı