GGC'den 30 Ağustos mesajı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yayımladığı mesajda, 100. yılı kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramının, Türk milletinin yazdığı eşsiz kahramanlık destanlarından birisi olduğunu vurgulandı. 30 Ağustos'un, Kurtuluş Mücadelesi'nin taçlandığı bir büyük zafer olduğuna dikkat çekilerek, ''Kahraman ordumuz ve milletimiz, 30 Ağustos Zaferi ile her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmış vatanımızı parçalamak isteyenlere hak ettikleri cevabı en iyi şekilde vermiş, bir kez daha tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos 1922'de kazanılan bu zaferle Anadolu'nun ebedi Türk yurdu tescillenmiş, tüm dünyaya duyurulmuştur. Bu zaferle birlikte, ülkemiz sadece askeri bir savaşı kazanmakla kalmamış, Türkiye Cumhuriyeti'nin de temelleri atılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, tarihi şanlı destanlarla dolu Türk Milleti olarak, 30 Ağustos 1922'de elde ettiğimiz bu büyük zaferin 100. yıldönümünü gururla kutluyor bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.