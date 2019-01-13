GGC'den İHA'ya 4 ödül birden

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen ‘Basın Ödülleri' törenle sahiplerini buldu. Ödül töreninde İhlas Haber Ajansı 4 ödül birden alarak büyük bir başarıya imza attı.

GGC tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen ‘Basın Ödülleri' sahiplerini buldu. Düzenlenen törene İhlas Haber Ajansı (İHA) damga vurdu. İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın'a Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarında yapılan haberler ile halkı doğru bilgilendirmeden dolayı teşekkür ödülü verilirken, İHA muhabirinden Said Vakkas Yağcı'ya 'Haber' dalında birincilik, Abdulkadir Güneş'e 'Fotoğraf' dalında ikincilik, Lider Olgun'a ise 'Görüntülü Haber' dalında yine ikincilik ödülü verildi. İHA Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın'ın ödülünü İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Çeliker verirken, Said Vakkas Yağcı'nın ödülünü Star Televizyonu Ana Haber sunucusu Nazlı Çelik, Abdulkadir Güneş'in ödülünü Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Lider Olgun'un ödülünü ise Türkiye Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak verdi.

Özel bir otelde düzenlenen geceye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer ve Mehmet Erdoğan, CHP Gaziantep Milletvekilleri Bayram Yılmazkaya ve İrfan Kaplan, ilçe belediye başkanları, iş dünyasından çok sayıda iş adamı, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yerel ve ulusal basının temsilcileri, gazeteciler, muhabirler ve çok sayıda davetli katıldı. Ayrıca Star Ana Haber sunucusu Nazlı Çelik, ATV Ana Haber sunucusu Cem Öğretir ve NTV Haber spikeri olan eşi Seda Öğretir, Fox TV Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya, TRT'de spor programı sunan Erdoğan Arıkan, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar da geceye katılan isimler arasında yer aldı.