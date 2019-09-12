İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

GGC'DEN Malkoç'a rapor

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, yerel basının sorunlarını içeren raporu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’a sundu.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, yerel basının sorunlarını içeren raporu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a sundu.


Bir program için Gaziantep'e gelen Şeref Malkoç basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantının ardından, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti, önceden hazırlamış olduğu yerel medyanın sorunlarını içeren raporu Malkoç'a sundu. Başkan Ay, raporu takdim ederken, yerel basının zor şartlar altında ayakta kalma mücadelesi verdiğine dikkat çekerek, çözüm noktasında destek beklediklerini ifade etti.


Basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şeref Malkoç ta, sorunların asgariye indirilmesi noktasında elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.