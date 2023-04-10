GİBTÜ ile GBB iş birliği yapacak

Dr. Mehmet Görmez Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Şehmus Demir'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Dr. Mehmet Görmez, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Şehmus Demir'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Şahin, “Şehmus hocamıza başarılar diliyoruz. Bu görevi layıkıyla ifa edeceğine de yürekten inanıyoruz. Ziyaretimizde de kendisiyle istişarelerde bulunduk. Bundan sonraki süreçte de işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Geçen ay Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Şehmus Demir tebrik ziyaretlerini kabul ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de, yeni Rektöre hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

“GİBTÜ olarak kararlıyız”

Ziyarette konuşan GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, üniversitenin Gaziantep için büyük bir önem arz ettiğini söyledi. Demir, "Bizler canla başla, üniversitemizi daha ileriye taşımak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte bu konuda azimliyiz ve kararlıyız. Başta Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, diğer ilçe belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, kent dinamiklerimiz, ticaret ve sanayi odalarımız ile hep birlikte güç birliği yapacağız. Bu potansiyel kentimizde mevcuttur. İnşallah, birlikte üniversitemizi ve kentimizi daha ileriye taşıyacağız” diye konuştu.

“Her türlü işbirliğine varız”

Başkan Şahin de Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin bölgedeki önemine değinerek, üniversitenin çalışmalarına destek vereceklerini belirtti. Şahin, “Üniversiteler bir şehrin, bir ülkenin gelişmişliği açısından önemli göstergelerden bir tanesidir. Gaziantep olarak tam bir sanayi ve üniversiteler şehriyiz. 2 buçuk milyona yakın nüfusumuzla da renkli bir popülasyonumuz var. Ben inanıyorum ve ümit ediyorum ki hocamız tecrübesi, bilgi birikimi ve ekibiyle birlikte önemli çalışmalar yapacaktır. Yerel yönetimler olarak bizler de üzerimize düşen sorumluluklar varsa bunu yapmaktan geri durmayacağımızı da ifade etmek istiyorum. İnşallah hep birlikte üniversitemizi çok daha iyi yerlere getireceğiz” dedi.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ise Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni yakından takip ettiğini belirtti.