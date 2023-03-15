GİBTÜ kurucu rektörü Nihat Hatipoğlu'ndan veda mesajı

Dr. Nihat Hatipoğlu, görev süresinin dolması ve Prof. Dr. Şeymus Demir'in yeni rektör olarak atanmasının ardından veda mesajı yayımladı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde yeniliklere öncülük ederek ilkleri başaran kurucu Rektör Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, görev süresinin dolmasının ardından veda mesajı yayımladı. Gaziantep'te görev yaptığı 4 yıllık süre içerisinde desteklerinden dolayı Gazianteplilere teşekkür eden Hatipoğlu, GİBTÜ'yü daha da ileri taşımak için her zaman destek olmaya hazır olduğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun ayrılışının ardından yayınladığı veda mesajında, "Değerli GİBTÜ'lüler, kıymetli mesai arkadaşlarım, kadirşinas öğrenci arkadaşlarım, GİBTÜ'ye gönül verenler. Ocak 2019 tarihinden itibaren 4 yıl boyunca yürütmüş olduğum Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Kurucu Rektörlüğü vazifesinden resmi sürem dolduğu için ayrılmış bulunmaktayım. Görev yapmış olduğum süre içerisinde vermiş olduğunuz destek ve yapmış olduğunuz özverili çalışmalar için çok teşekkür ederim. Bir yandan sizlerden, güzel üniversitemizden, Gaziantep'ten ayrılacak olmanın hüznünü yaşarken, bir diğer yandan hep birlikte güzel eserler üretmiş olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Beraberce bugünlere getirdiğimiz GİBTÜ'yü daha da ileri götürmek için var gücümle destek olmaya her zaman hazırım. Bu duygu ve düşüncelerle sizlere veda ederken, güzel işlere imza atmamızda emeği geçen herkese bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Bu süreçte bize destek olan yerel medyamızın güzide temsilcilerine teşekkür ederim. Bizi kucaklamış olan Gaziantep halkına sonsuz sevgilerimi iletirim. Personelimize ve akademisyen hocalarıma uyumlu gayretlerinden ötürü şükranlarımı sunarım. Bu onurlu görev için beni layık gören Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz eder, rektörlüğe atanan Prof. Dr. Şehmus Demir'e başarılar dilerim. Selam, sevgi ve saygılarımla. Allah'a emanet olunuz" ifadelerine yer verdi.