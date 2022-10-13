GİBTÜ'de akademik yıl açılışı törenle yapıldı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) 2022-2023 Akademik Yılı açılışı, Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle gerçekleşti. Rektör Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, verdiği ilk derste akademisyenlere ve öğrencilere “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, kucaklayın” Hadisini hatırlatarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

GİBTÜ Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen 2022-2023 Akademik Yıl Açılış Töreni; şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Açılış dersini veren Rektör Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, “Tarihiyle kavgalı olmayan, ataları arasında ayrım yapmadan kimlerin mirasçısı olduğunun bilincinde olan, millî ve manevi değerlerine hakareti asla kabul etmeyen, aksine bu değerlerin verdiği güçle kamçılanan bir gençlik, geleceğin Türkiye'sinin emanetçisi, mimarı ve koruyucusu olabilir. Dolayısıyla akademisyenler olarak bizlere düşen asli görev, bilimsel disiplinlerdeki güncel eğilimleri takip ederek öğrencilerimizi vasıflı bireyler hâline getirirken aynı zamanda gençlerimizi her türlü dejenerasyondan korumak ve onların Anadolu ile olan köklerini sağlamlaştırmak. Üniversite yönetimi olarak bu asli görevin icrasında, elimizdeki tüm imkânlarla yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı.

''Ortak değerleri kavga ettirmek birliğe zarar verir''

Birlik ve beraberlik mesajlarını her zaman verdiğini hatırlatan Rektör Hatipoğlu, yapmış olduğu televizyon ve radyo programlarının yanı sıra sosyal medya hesaplarından da bu konunun altını çizdiği. Rektör Hatipoğlu, geçmiş yıllarda sosyal medyadan şöyle bir paylaşım yaptığını aktardı:

''Fatih ile Atatürk, Osmanlı ile Cumhuriyet kavga ettirilemez. Ortak değerleri kavga ettirmek bu ülkenin birliğine zarar verir. Bu zalimlere fırsat vermeyelim. Birbirimizi dinlemeyi deneyelim.”

Program GİBTÜ'de akademik unvan alan öğretim üyelerine protokol üyeleri tarafından Profesör, Doçent ve Doktora Öğretim üyesi cübbelerinin giydirilmesi ile sona erdi.