İhlas Haber Ajansı

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GİBTÜ'de ilk mezuniyet heyecanı

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) bu yıl ilk mezunlarını vermeye hazırlanıyor.


Öğrenciler ve aileler şarkıcı Uğur Işılak sahne alacağı mezuniyet töreni ile unutulmaz bir akşam yaşayacak. GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tüm Gaziantep'i konsere davet etti.


Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (GİBTÜ) 27 Mayıs Cuma günü mezuniyet heyecanı yaşanacak. GİBTU Kampüs Alanında düzenlenecek mezuniyet töreninde Uğur Işılak sevilen şarkılarıyla öğrenci ve ailelerine unutulmaz anlar yaşatacak.

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