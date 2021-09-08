GİBTÜ'de rekor seviyede doluluk oranı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (GİBTÜ) 2021-2022 akademik yılı kayıt heyecanı başladı. 2 yıl önce kurulan GİBTÜ şimdiden yüzde 96,6 doluluk oranına ulaşarak, rekor kırdı.

Lisans ve önlisans bölümlerine kayıt yaptırmak için il dışından ve Gaziantep'ten gelen öğrenci ve velilere işlemlerde kolaylık sağlamak için gerekli düzenlemeler yapıldı. 2 yıl önce kurulan GİBTÜ şimdiden yüzde 96,6 doluluk oranına ulaşarak rekor kırdı. 16 bölüm için 890 öğrenci kontenjanı bulunan üniversite tam doluluk oranına kısa sürede ulaştı. Gaziantep İslam Bilim Teknoloji Üniversitesi(GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin mutluluklarına ortak olduklarını kaydederek, "Bizi tercih eden öğrencilerimize en güzel imkanları sunmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi. Rektör Hatipoğlu, "2019 yılında sıfırdan kurulan ve kuruluşunu kısa sürede tamamlayan akademik ve idari personelleriyle yoluna hızla devam eden yeni bir üniversiteyiz. 793 öğrencimiz eğitim faaliyetini üniversitemizde yürütmekte. Bu yılda 890 öğrenci kontenjanımız var. Yeni öğrencilerin katılmasıyla beraber sayımız 1800 civarında olacak. Bu rakam yeni kurulan 2 yıllık bir üniversite için elhamdülillah iyi bir rakam" diye konuştu.

Öğrenciler bu yıl da geçen yıl olduğu gibi yüz yüze veya e - kayıt üzerinden kayıt yaptırabilecekler. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde bu yıl eğitim görmeye başlayacak öğrenciler ile veliler, kayıt sırasında personelin ilgisi ve güler yüzü için teşekkür ederek, işlemlerini hızlı ve sorunsuz tamamlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade ettiler.