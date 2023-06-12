GİBTÜ'den büyük başarı

Türkiye'nin en genç ve dinamik üniversitelerinden olan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) yeni başarılara imza atmaya devam ediyor.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2022/2 dönemi çağrısı sonuçlarına göre GİBTÜ projeleri desteklenmeye değer görüldü.

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programında 2022/2 döneminde yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı. Söz konusu projeye yapılan başvurularda Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin başarısı dikkat çekti.

GİBTÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı öğretim görevlileri danışmanlığında hazırlanan ve yürütücülüğünü öğrencilerin yaptığı bilimsel projelerde eski tarihlerden günümüze kadar, şifa kaynağı olarak kullanılan bitkilerin tedavi edici özelliklerinin araştırılması ile ilgili literatüre katkı sağlayacak araştırmalar hazırlandı. Akademisyenlerin desteğiyle öğrencilerin hazırladığı projeler, değerlendirilerek başarılı bulundu.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Şeyda Kaya'nın danışmanlığında 1919B012214804 numaralı başvuru "Karahindiba (Taraxacum officinale) Bitkisi Su Ekstraktının Antikanser, Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkilerinin Belirlenmesi" ve Öğr. Gör. Abdul Saltuk Buğra Daş, danışmanlığında 1919B012221038 numaralı başvuru "Gaziantep Şehrinde Bulunan Fıstık Ağacı (Pistacia vera) ve Zeytin Ağacının (Olea europaea) Meyve ve Yaprak Özütlerinin Antimikrobiyal Etkisinin Belirlenmesi" başlıklı projeler destek almaya hak kazandı.

GİBTÜ öğrencileri ve danışman hocaları tarafından 2209-A programına sunulan projelerle Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencilerinin akademik kariyerlerine önemli katkı sağlaması, bununla birlikte önemli bilimsel ve uygulanabilir sonuçların elde edilmesi hedefleniyor.