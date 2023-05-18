GİBTÜ'nün uluslararası alanda görünürlüğü artıyor

GİBTÜ'den Doç. Dr. Serdar Elhatısarı'nın da dahil olduğu süper-bilgisayar simülasyonu ile karbon atom çekirdeğinin bariz geometrisi konulu çalışma dünyanın en önemli dergilerinden Nature Communications'da yayınlandı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin (GİBTÜ) dahil olduğu uluslararası çalışmada, süper-bilgisayar sistemleri kullanılarak teorik ve hesaplamalı yöntemlerle “Hoyle” durumu dahil olmak üzere karbon atom çekirdeğinin birçok uyarılmış enerji seviyelerinde proton ve nötronların geometrisinin detaylı bir analizi gerçekleştirildi. GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin uluslararası arenada bilinirliğinin her geçen gün arttığını ve bu tarz çalışmaların hız kazandığını kaydetti. Rektör Demir, Doç. Dr. Serdar Elhatısarı'yı yaptığı başarılı çalışma nedeniyle tebrik etti.

"Bizim için gurur kaynağı"

Proje içerisinde yer alan GİBTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Serdar Elhatısarı, “Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacının dahil olduğu bir uluslararası araştırma projesinde karbon atom çekirdeğinin iç geometrisi ve uyarılmış enerji seviyesi olan gizemli Hoyle durumuna yeni bir bakış açısı getirildi. Hoyle enerji seviyesinin, evrendeki karbon-oksijen dengesinden sorumlu olduğuna ve dolayısıyla bilinen “yaşamın” temelini oluşturan elementlerin kaynağı olduğuna inanılmakta. Bu araştırma sonuçları, dünyanın saygın dergileri arasında yer alan Nature Communications'da yayınlandı. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağıdır” dedi.

Araştırmaya Türkiye, Almanya, ABD ve Çin'den bilim insanları katıldı

Araştırmanın Türkiye, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den bilim insanlarının dahil olduğu uluslararası bir işbirliği ile gerçekleştirildiğini ifade eden Doç. Dr. Serdar Elhatısarı, şöyle devam etti:

"Karbon atom çekirdeği, yaşamın yapı taşlarını oluşturan karmaşık organik kimyanın omurgasını oluşturur. Bu çekirdeğin baskın izotopu olan karbon-12'nin fiziği de karmaşıklıklarla doludur. Karbon-12 atom çekirdeği, altı proton ve altı nötron olmak üzere kütle numarası oniki olan bir elementtir. Canlılığın temelini oluşturan karbon-12 içindeki bu proton ve nötronlar tam olarak nasıl bir geometriye sahiptirler? Veya karbon-12 atom çekirdeğinin yüksek enerjili ışınlar ile bombardımana uğraması durumunda bu geometride ne tür değişiklikler meydana gelir? Bu sorular yıllardır hem deneysel hem de teorik çalışmalarla cevap aranmakta. Uzun yıllar süren çabaların sonunda, “evrendeki bilinen yaşamın temelini oluşturan karbon atomu miktarının diğer elementlere kıyasla neden çok daha fazla olduğu” belirsizliğini anlamaya bir adım daha yaklaşılmıştır.”