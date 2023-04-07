GİBTÜ'ye erişilebilirlik belgesi ve bayrağı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne (GİBTÜ) engelli bireylerin toplumsal konumlarını güçlendirmek ve daha aktif bir şekilde hayata katılımlarını sağlamak amacıyla Üniversite içerisindeki tüm yapılar erişilebilir hale getirilmesi nedeniyle Gaziantep Valiliği bünyesinde oluşturulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından “Erişilebilirlik Belgesi” ve “Erişilebilirlik Bayrağı” verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun'da yapılan düzenleme gereği illerde kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları tarafından düzenli olarak kamu kullanımına açık binalar, açık alan kullanımları ve toplu taşıma araçları denetlendi.

Bu oluşumda Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi binaları, Rektörlük Binası, Tıp Fakültesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi-Sağlık Hizmetleri MYO Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi-Teknik Bilimler MYO-Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Binası, İslami İlimler Fakültesi-Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Yabancı Diller MYO Binası, Öğrenci Merkezi Binası, Kapalı Spor Salonu, Öğrenci Kafeteryası ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Binası erişilebilir hale getirildi.

Binaların tamamı erişilebilir

Konu hakkında yapılan açıklamada, “ Engelli bireylerin toplumsal konumlarını güçlendirmek ve daha aktif bir şekilde hayata katılımlarını sağlamak amacıyla Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 2022 yılında “GİBTÜ Binalarının Erişilebilirliğe Uygun Hale Getirilmesi İşi” oluşumunda kampüs içerisindeki tüm yapılar; Rektörlük Binası, Tıp Fakültesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi-Sağlık Hizmetleri MYO Binası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi-Teknik Bilimler MYO-Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Binası, İslami İlimler Fakültesi-Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Yabancı Diller MYO Binası, Öğrenci Merkezi Binası, Kapalı Spor Salonu, Öğrenci Kafeteryası ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Binası erişilebilir hale getirilmiştir. Söz konusu çalışma Gaziantep Valiliği bünyesinde oluşturulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından incelenmiş ve Üniversitemiz ‘Erişilebilirlik Belgesi' ve ‘Erişilebilirlik Bayrağı' ödüllerine layık görülmüştür. Üniversitemize ‘Erişilebilirlik Belgesi' ve ‘Erişilebilirlik Bayrağı' Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım tarafından takdim edildi” denildi.

Erişilebilirlik logosu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonları tarafından düzenli olarak kamu kullanımına açık binalar, açık alan kullanımları ve toplu taşıma araçları denetleniyor. Bu denetimler sonucunda ülkemizde engelli ve yaşlılar başta olmak üzere hareketliliğinde kısıtlılık yaşayan herkesin toplumsal hayata katılımında, onları engellemeyen, tam tersine kolaylaştıran yaşam koşulları sağlayan bina, açık alan, toplu taşıma sistemleri, Erişilebilirlik logosundaki simetrik figür ve daire şekli küresel erişimi ve toplumu oluşturan bireyler arasındaki uyumu temsili simgeliyor. Kolları açık insan figürü, farklı özelliklere sahip insanların tümünün kapsanmasını sembolize ediyor. Logodaki kafa bilişsel düşünmeyi, dört mavi daire vücudun uç noktalarını, eller ve ayaklar hareketliliği ve kolların açık olması herkesi kapsayıcılığı anlatıyor.