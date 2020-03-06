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Girişimci Kadınlar Sanko Park'ta buluşacak

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Sanko Park Alışveriş Merkezinde, “Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi” satış günleri etkinliği düzenlenecek.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında sekizincisi düzenlenecek etkinlikte, 135 kadın girişimci yer alacak. 7 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de açılışı yapılacak etkinlik 8 Mart akşamına kadar gezilebilecek. Girişimci kadınlara ücretsiz sağlanan alanda, çeşitli stantlarda el işi ürünler, takılar, nakış- Antep işi, ahşap eşyalar ve yöresel birçok yiyecek satışa sunulacak.


Sosyal sorumluluk projelerini destekleyen ve her anlan da öncü olan Sanko Park Alışveriş Merkezi tarafından, kadınların iş gücüne katılım potansiyelini artırmak, üreten kadınlara teşvik ve girişimci yönlerinin güçlenmesi için düzenlenen sergiyi, Gaziantepliler davetiyesiz ziyaret edebilecek.

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