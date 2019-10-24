Girişimci ve Yatırımcı Startup zirvesi'nde buluşuyor

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Gaziantep'te Girişim Sermayesi Yatırım ve Startup Zirvesi düzenlenecek.

Gaziantep Valiliği himayesinde İpekyolu Kalkınma Ajansı desteği ve Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğinde Gaziantep'te Gaziantep'te Girişim Sermayesi Yatırım ve Startup zirvesi düzenlenecek.

Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 31.10.2019 Perşembe günü gerçekleştirilecek Yatırım ve Startup Zirvesi, girişimci ile yatırımcıyı bir araya getiriyor. Bölgenin kalkınma ve yatırım ekosistemine yönelik çalışmalarını sürdüren İpekyolu Kalkınma Ajansı, Gaziantep'te bulunan üniversite ve odaların bünyesinde zaten var olan girişimcilik merkezleri, teknoparklar, teknoloji transfer ofisleri, kuluçka merkezleri ve yerel yatırım ağlarını Türkiye'de bu konuda uzmanlaşmış ağlar ve profesyonellerle buluşturacak. Zirvede yatırımcılar, girişimlerle birebir ilgilenerek genç girişimcilerin enerji ve vizyonlarını kendi tecrübe ve birikimleriyle birleştirip geleceği inşa edecek güçlü startupların yetişmesine imkan sağlayacak.