Gizli buzlanma kazaya sebep oldu:6 yaral?

Gaziantep'in Nurda?? ?l?esinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazas?nda 6 ki?inin yaraland?.

Kaza, Nurda??-Gaziantep karayolunun 20. Kilometresi Akyoku? Mevki'inde M.Y. y?netimindeki 27 TN 985 plakal? minib?s gizli buzlanma nedeniyle s?r?c?s?n?n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ara?ta bulunan M.Y., B.E., Y.G., M.B. hafif yaralan?rken H.A. ve S.T. ba??ndan ald??? darbe sonucu a??r yaraland?. Durumu a??r olan H.A. ve S.T. Gaziantep ?niversitesi ?ahinbey Ara?t?rma Ve Uygulama Hastanesi ?ne kald?r?larak tedavi alt?na al?nd?.