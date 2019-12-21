İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gizli buzlanma kazaya sebep oldu:6 yaral?

Gaziantep’in Nurda?? ?l?esinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazas?nda 6 ki?inin yaraland?.

Gaziantep'in Nurda?? ?l?esinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazas?nda 6 ki?inin yaraland?.


Kaza, Nurda??-Gaziantep karayolunun 20. Kilometresi Akyoku? Mevki'inde M.Y. y?netimindeki 27 TN 985 plakal? minib?s gizli buzlanma nedeniyle s?r?c?s?n?n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ara?ta bulunan M.Y., B.E., Y.G., M.B. hafif yaralan?rken H.A. ve S.T. ba??ndan ald??? darbe sonucu a??r yaraland?. Durumu a??r olan H.A. ve S.T. Gaziantep ?niversitesi ?ahinbey Ara?t?rma Ve Uygulama Hastanesi ?ne kald?r?larak tedavi alt?na al?nd?.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.