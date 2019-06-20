GKV 2. Ulusal Forumu

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okulları bu yıl 1-4 Temmuz 2019 tarihleri arasında ikincisini düzenleyeceği GKV 2'inci Ulusal Forumu-KOLUF 2019 ile ilgili hazırlıkları tamamladı.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Liseler Müdürü Mehtap Özdemir, “Bu çalışma ile gençlerin kişisel-sosyal gelişimlerini desteklemek, onların liderlik, girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmelerini sağlamanın yanı sıra, topluma ve çevreye duyarlılık becerilerini geliştirmek, sosyo-kültürel düzeylerini en üst seviyeye çıkartmak amaçlanmıştır” dedi.

Geçen yıl ilki başarıyla gerçekleştirilen GKV Ulusal Forumu-KOLUF etkinliğinin bu yıl ikincisinin 1-4 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacağını açıklayan GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, “Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bu yıl 2'incisini düzenleyeceği Kolej Vakfı II. Ulusal Forumu-KOLUF 2019 ile ilgili gerekli hazırlıklarını tamamlamıştır. Bu etkinlik lise öğrencilerinin belirli komiteler içerisinde bir araya gelerek güncel konuları tartışıp bir sonuca varmalarını ve vardıkları sonucu bir çözüm taslağı içinde sunmalarını sağlayacak ulusal bir konferanstır. Forumda tartışılacak konular; Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal, medya, uluslararası ilişkiler ve çevresel sorunları olacaktır. Bu çalışma ile gençlerin kişisel-sosyal gelişimlerini desteklemek, onların liderlik, girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmelerini sağlamanın yanı sıra, topluma ve çevreye duyarlılık becerilerini geliştirmek, sosyo-kültürel düzeylerini en üst seviyeye çıkartmak amaçlanmıştır. Türkiye'nin farklı şehirlerinden farklı okulların katılımı ile gerçekleşecek Forum 1-4 Temmuz 2019 tarihinde GKV Özel Okullarında düzenlenecektir” dedi.