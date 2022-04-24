GKV Anaokulunda 23 Nisan şenliği

yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan GKV Özel Okulları bahçesini bu kez de 23 Nisan coşkusu sardı. Minik anaokulu öğrencileri 23 Nisan Şenliğinde gönüllerince eğlenirken sahneledikleri farklı ülkelere ait halk danslarıyla dünya kültürlerini gözler önüne serdiler.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük bir coşkuyla kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri bir birinden farklı etkinliklerle şenlik alanında renkli görüntüler oluşturdu. Dünya ülkelerinin danslarından çeşitli kesitleri de sahneleyen miniklerin gösterileri izleyenleri büyülerken okul bahçesinde açılan ülke köşelerinde de çeşitli ülkelerin kültürlerine ait özellikler sergilendi.

“Öğrenciler unutulmaz bir gün yaşattı”

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt her yıl olduğu gibi bu yılda anaokulu öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir şenlikle kutladığını ifade ederek “Öğrencilerimiz bu yılda farklı ülkelerin müzikleri eşliğinde danslarını sahneleyerek konuklarımıza unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinliklerimiz çerçevesinde düzenlenen, kortej yürüyüşü ve 23 Nisan Balosunun yanı sıra çeşitli zeka oyunları, dramalar, resim çalışmaları gibi etkinliklerde de ana tema 23 Nisan oldu. Diğer taraftan lösemili çocuklara destek olmak üzere öğrencilerimiz tarafından LÖSEV'e okulumuz bünyesindeki sınıflar adına bağışlar yapıldı. Etkinliklerimiz çerçevesinde öğrencilerimize vatan sevgisi, millet sevgisi, demokrasi ve Cumhuriyetimizin önemi, yakın tarihimizde yaşanan ve milli tarihimiz için önemli dönüm noktası olan olaylar gibi birçok konu hakkında bilgiler verilmiştir. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarken bu güzel bayramı çocuklarımıza armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, vatan savunmasında canlarını feda eden şehitlerimizi ve yaşamlarını yitiren gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Bir birinden farklı etkinlikle hafta boyunca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan GKV Özel Anaokulu öğrencileri bir yandan eğlenirken bir yandan da etkinliklere katılan konuklara unutamayacakları anlar yaşattı.