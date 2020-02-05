İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

GKV Basketbol Takımı Türkiye yarı finallerinde

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Lise Genç Erkekler Basketbol Takımı Siirt’te düzenlenen bölge şampiyonasında rakiplerini eleyerek, Türkiye yarı finallerine yükseldi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Lise Genç Erkekler Basketbol Takımı Siirt'te düzenlenen bölge şampiyonasında rakiplerini eleyerek, Türkiye yarı finallerine yükseldi.


Son maçında Mardin'in Kızıltepe İlçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Özcan Yıldız Anadolu Lisesi takımını 103-30'luk farklı bir skorla yenerek yarı finallere yükselen ekibin başarısı Gaziantep'te sevinçle karşılandı. Kuruluşunun 56.yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları akademik başarılarını sosyal kültürel ve sanatsal başarılarının yanı sıra spor alanındaki başarılarıyla da sürdürmeye devam ediyor. Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Liseler arası Genç Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonasında Gaziantep birinciliğini namağlup unvanla kazanarak Siirt'te gerçekleştirilen bölge şampiyonasında Gaziantep'i temsil eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Lise Genç Erkekler Basketbol Takımı Siirt'te düzenlenen bölge şampiyonasında rakiplerini eleyerek Türkiye yarı finallerine yükseldi. Son maçında Mardin il birincisi olan Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu Lisesi takımını 103-30'luk farklı bir skorla mağlup eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Lise Genç Erkekler Basketbol Takımının bu başarısı sporseverler tarafından taktirle karşılanırken, takımın önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan Türkiye Yarı Finallerinde Gaziantep'i ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini temsil edeceği açıklandı. Başarıların hiçbir zaman tesadüf olmadığını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, elde edilen sonuçtan dolayı sporcuları ve teknik heyeti kutlayarak yarı finallerde başarılar diledi. GKV Özel Okullarını Türkiye Finallerine taşıyan takımın antrenörlüklerini Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler yaparken ekipte Emre Arslantaş, Furkan Sekmeç, Hasan Efe Yağcı, Osman Uncuoğlu, Atakan Berdan, Emre Eratılgan, Doğukan Navdar, Arda Karagülle, Arda Akgül ve Eyüp Murat Kılıç görev aldı. Şampiyon takımı Siirt'te yalnız bırakmayan GKV Özel Okulları Beden Eğitimi Zümre Başkanı Ebru Akgül'de sporcularla yakından ilgilenerek başarılarını kutladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.