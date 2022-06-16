GKV Bilim, kültür ve sanat şenlikleri büyük ilgi gördü

Büyük bir coşkuyla başlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu'nda Bilim, Kültür ve Sanat Şenlikleri yoğun ilgi gördü. Birçok deneyin uygulamalı olarak gerçekleştiği şenliğe katılan öğrenciler bir birinden farklı gösterileriyle de konukların ilgi odağı oldu.

2021-2022 eğitim öğretim yılı etkinlikleri çerçevesinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından düzenlenen geleneksel Bilim Kültür ve Sanat Şenliği büyük ilgi gördü. Şenlik alanında incelemeler yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, öğrenciler tarafından gerçekleştirilen deneyleri incelerken sahne gösterilerini de yakından takip ederek katılımcı öğrencileri kutladı.

Etkinlikle ilgili olarak genel bir değerlendirme yapan GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, “Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz ve öğrencilerimizin bilimsel çalışmalara yönelmelerini hedefleyen Geleneksel Bilim, Kültür ve Sanat Şenliğimiz yoğun bir katılımla büyük ilgi gördü. Bilim şenliğimizde konuklarımız tüm gün boyunca ziyaret ettikleri istasyonlarda deney düzenekleri ve uygulamalar eşliğinde bilimsel olguları gözleme olanağı buldu. Deneyler, çeşitli sergiler, ayrıntılı görsel sunumlar, TEKNOFEST projelerinin sunumu, öğrencilerimizin kendi yazdığı hikâyelerin sergisi, matematik ve geometriyi kavrama becerisini artıran kağıt katlama sanatı origami, büyük ilgi gördü. 5 ve 6. sınıflar arasında gerçekleştirilen bilgi yarışması, drama gösterileri, canlı müzik performansları ile devam eden bilim, kültür ve sanat şenliğimizde öğrencilerimiz akıl ve zeka oyunları oynayıp görsel sanatlar atölyesinde çeşitli görselleri boyayarak keyifli vakit geçirdiler. Öğrencilerimiz, yoğun geçen eğitim öğretim yılının yorgunluğunu DJ eşliğinde karaoke yaparak üzerlerinden attılar” dedi.