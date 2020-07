GKV Cemil Alevli Koleji'nden dünya üniversitelerine

mezunlarını veren GKV Özel Cemil Alevli Koleji Uluslararası Bakalorya (IB) Programı eğitimi alan 12. sınıf öğrencileri, IB Diploma Eğitim programını başarıyla tamamlayarak, dünyanın dünyanın seçkin üniversitelerine yerleşmeye hak kazandılar.

GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) öğrencileri Uluslararası geçerliliğe sahip ve dünya standartlarında eğitim alan öğrenciler eğitimlerini başarıyla tamamlayarak aldıkları IB diplomaları ile tüm dünya sıralamasındaki ilk 300 üniversite arasında yer alan üniversitelerin çeşitli fakültelerine kabul çağrısı aldı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı IB mezunları GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) 12.sınıf öğrencilerinin başarıyla mezun olduklarını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki öğrencilerin dünyanın farklı üniversitelerinden kabul çağrısı almasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek mezun olan öğrencilere başarılar diledi.

"Dünyanın en prestijli üniversiteleri GKV'lilere kabul daveti

GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) 2019-2020 IB mezunu öğrenciler ve kabul çağrısı aldığı üniversiteler şöyle sıralandı:

"GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) yeni mezun olan öğrencilerden Bilge Temel; İngiltere \ UCL \ University College of London \ Hukuk Fakültesi, İngiltere \ King's College \ Hukuk Fakültesi, İngiltere \ Edinburgh Üniversitesi \ Hukuk Fakültesi, İngiltere \ Queen Mary Üniversitesi \ Hukuk Fakültesi, Amerika\ Pepperdine University \ Uluslararası İlişkiler, Amerika \ Seton Hall University \Uluslararası İlişkiler, Amerika \ Hofstra University \ Dil Bilim, Amerika \ Seton Hall University \ Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler, Hollanda \ Groningen University \Uluslararası Hukuk Hollanda \ Tilburg University \ Hukuk Fakültesi, Hollanda \ Maastricht University \ Hukuk Fakültesi ve Hollanda \ University of Amsterdam \ Politika, Psikoloji, Hukuk ve Ekonomi bölümlerinden kabul çağrısı aldı. Yine GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) 2019-2020 yılı mezun öğrencilerinden Zeynep Nur Hasırcı ; Amerika \ San Diego State University \ İşletme, Amerika \ La Verne University \ İşletme, Amerika \ Cal Lutheran University \ İşletme, Amerika \ Channel Island University \ İşletme, Amerika \ Northridge University \ İşletme, Amerika \ New York School University / Mimarlık, Amerika \ CSU San Bernardino University \ İşletme, Amerika \ Cal Poly Pomona University \ İşletme, Amerika \ Cal State LA University / İşletme ve Amerika \ Chapman University / İşletme bölümlerinden kabul çağrısı aldı. GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) mezunlarından Berke Karadayı ise İngiltere \ Newcastle University \ Bilgisayar Bilimi, İskoçya \ Glasgow University \ Bilgisayar Bilimi, Kanada \ Canada University of British Columbia \ Bilgisayar Bilimi ve İrlanda \ Trinitty College \ Bilgisayar Bilimi bölümlerinden davet alırken yine bu yıl mezun olan Zeynep Özharat'ta Belçika \ Vrije Universiteit Brussel \ Sosyoloji, Politika ve İletişim Bilimi ve Italya \ Ca' Foscari - Felsefe \ Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden davet aldı. 2019-2020 GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) mezunlarından Yeliz Müftüoğlu ise Amerika\ Arizona State University\ Moleküler Bilim, Amerika \ Mercer University\ Bio Mühendislik, Amerika \ Louisana University\ Bio Mühendislik ve Amerika\ Auburn University \ Moleküler Bilim bölümlerinden davet alırken 2019-2020 mezunlarından Melisa Ece Yılmaz ise Hollanda \ Tilburg Law School \ Hukuk Fakültesi, Hollanda \ Groningen University \ Hukuk Fakültesi ve Hollanda \ Hague Universiyty of Applied Sciences \ Uluslararası Hukuk."

Davet alan öğrencilerin, gidecekleri üniversiteyi belirleme kararının da kendisine bırakıldığı öğrenildi.