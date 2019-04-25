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GKV Eaquals Uluslararası Konferansı'nda

İspanya’nın Madrid kentinde düzenlenen EAQUALS Uluslararası Konferansı’na Gaziantep Koleji Vakfı Yabancı Diller Bölüm Başkanı Cristina Manea Gültekin katılarak İngilizce öğretme ve öğrenmede yeni eğilimler ve metodolojiler hakkındaki görüşlerini aktardı.

İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen EAQUALS Uluslararası Konferansı'na Gaziantep Koleji Vakfı Yabancı Diller Bölüm Başkanı Cristina Manea Gültekin katılarak İngilizce öğretme ve öğrenmede yeni eğilimler ve metodolojiler hakkındaki görüşlerini aktardı. Uluslararası platformlarda yer almanın gerek Türkiye gerek Gaziantep ve GKV için önemli olduğunu ifade eden Gültekin konferansın başarılı geçtiğini ifade etti.


Gaziantep Kolej Vakfı Yabancı Diller Bölüm Başkanı Cristina Manea Gültekin İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen EAQUALS Uluslararası Konferansı'na katılarak İngilizce öğretme ve öğrenmede yeni eğilimlerin ve metodolojiler hakkında ki görüşlerini aktardı.


Konferansın başarılı geçtiğini ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Yabancı Diller Bölüm Başkanı Cristina Manea Gültekin, “EAQUALS, yabancı dil eğitiminde mükemmellik sağlayan, kar amacı gütmeyen uluslararası bir akreditasyon organizasyonudur. Bu konferansta Gaziantep Kolej Vakfı'nın CPD programı hakkında başarılı bir sunum yaptık. 30 ülkeden profesyonel delegeler İngilizce öğretme ve öğrenmede yeni eğilimlerin ve metodolojilerin tartışıldığı bu konferans bizim açımızdan da başarılı geçti. Yeniliklerin kurumlarımızda uygulanması yönünde çalışmalarımızı başlattık” diye konuştu.

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