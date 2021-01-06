GKV' IB Cemil Alevli Koleji'nde Mezuniyet Heyecanı

Her yıl IB programı tarafından hazırlanan Kasım sınavlarını başarıyla tamamlayarak IB diploması almaya hak kazanan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki mezun olan öğrencileri kutladı.

2020 Kasım sınavlarını başarıyla tamamlayan GKV Cemil Alevli IB Koleji öğrencileri diplomalarını aldı. Gaziantep Kolej Vakfı Cemil Alevli IB diploma programına kayıtlı lise son sınıf öğrencilerinin tamamı çift dilli IB diploması almaya hak kazanarak mezun oldu. Bu yıl mezun olan öğrencileri kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, "Kurumlarımız bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Alevli Koleji IB öğrencilerimizden bu yıl son sınıfa gidenler başarıyla mezun olarak çift dilli diplomalarını almışlardır. Öğrencilerimizin başarılarında büyük emekleri geçen IB Koordinatörümüz Ali Pamuk başta olmak üzere bütün öğretmenlerimize, idarecilerimize ve velilerimize teşekkür ediyor, mezun olan öğrencilerimizin önümüzdeki süreçte dünyanın saygın üniversitelerinde yükseköğrenim yaşamlarını sürdürmelerini temenni ediyorum" dedi.

Bu yıl Cemil Alevli Koleji'nden IB diplomasi almaya hak kazanarak mezun olan Rüveyda Kablan, Serdar Özdem, Öykü Meriç, Anıl Mumbuç, Yaren İlaslan ve Zehra Ulutaş diplomalarını almanın mutluluğunu yaşadı.