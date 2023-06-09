GKV İlkokulu'nda mezuniyet balosu

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu 2022-2023 eğitim öğretim yılı 4. sınıf öğrencileri, GKV Özel Okulları eğitim kampüsünde düzenlenen görkemli baloda doyasıya eğlendi. GKV'li okul yöneticileri, öğrenci velileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı balo, mezun öğrencilerin takdim seremonisiyle başladı. Ardından öğrencilerin sergilediği muhteşem vals gösterisiyle devam etti. Gurur, hüzün ve coşkunun kucaklaştığı balo, canlı müzikle devam etti. GKV çatısı altında anaokulu ve ilkokul eğitimlerini tamamlayıp Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokuluna adım atacak olan öğrenciler için hazırlanan veda pastası kesilirken duygulu anlar yaşadı. Düzenlenen baloda mezun olan öğrencileri hayata ve geleceğe hazırlayan yönetici ve öğretmenlere günün anısına birer teşekkür çiçeği takdim edilerek hatıra fotoğrafları çektirildi.