GKV liselerinden işaret dili ile seminer

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi öğretmenlerinden Fatma Zehra Doğan rehberliğinde gerçekleştirilen seminer büyük ilgi gördü. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen ve işaret diliyle gerçekleştirilen seminer öğrencilerin büyük ilgisini gördü. Öğrencilerin de katılım gösterdiği söyleşi Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan onaylı işaret dili eğitimi belgesine sahip Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi öğretmenlerinden Fatma Zehra Doğan tarafından gerçekleştirildi. Seminere katılan GKV Özel Fen Lisesi, GKV Özel Cemil Alevli Koleji ve GKV Özel Anadolu Lisesi gönüllü öğrencileri arkadaşlarıyla birlikte engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları ve onlara daha fazla nasıl yardımcı olunması gerektiği konusunda bilgileri işaret dilini de kullanarak paylaştılar. Seminere izleyici olarak katılan öğrenciler arasından seçilen gönüllülerin gözlerini bağlayarak görme engelli, kulaklık takıp sesleri algılamalarını engelleyerek işitme engelli ve tekerlekli sandalye kullanarak yürüme engelli bireylerin yaşamlarını deneyimleyerek empati kurmaları sağlandı. Büyük ilgi gören seminerin sonunda öğrenciler hep birlikte “Sev Kardeşim” adlı şarkıyı işaret dili kullanılarak seslendirdi.