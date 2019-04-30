GKV münazara takımı finalde

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği Türkiye genelinde 5 ayrı organizasyonda 400'den fazla farklı takımı, 200 civarında liseyi kapsayacak münazara turnuvasında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Münazara Takımı Türkiye finallerine kalarak yeni bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının tarafından Türkiye genelinde düzenlenen münazara turnuvasının bölge yarışmaları Gaziantep'te yapıldı. Edirne'den Van'a, Samsun'dan Mardin'e uzanan kentlerden 2000'in üzerinde öğrencinin yer aldığı münazara liginin bölge şampiyonası Gaziantep Üniversitesi'nde(GAÜN) gerçekleşti. GKV Münazara Takımı öğrencilerinden Oğuzhan Çolak ve Muhammet Umut Dinç, ilk 8 takım arasına girerek haziran ayında yapılacak Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandı. Başarılı öğrencileri kutlayan GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir finallerde birincilik beklediklerini ifade etti.