GKV okullarında 23 Nisan coşkusu

Etkinliklere katılan GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy minik öğrencilerle sohbet ederek bayramlarını kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yılı bir dizi etkinlikle Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı programlarla kutlandı. GKV Özel Okulları eğitim kampüsünde düzenlenen kutlamalara GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket ERSOY, Celal ERSOY, GKV Mütevelli-Yönetim Kurulu Üyeleri, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet TİRYAKİ, Okul Müdürleri, idareciler, öğretmenler, veliler ve ilkokul öğrencileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokul Müdürü Talya Serenada Onan “Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları olarak, ulusal bağımsızlık savaşımızı yürüten ve bu destansı savaşın zaferle sonuçlanmasını sağlayan, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisini kurarak çağdaş dünyada modern, laik, demokratik bir hukuk devleti olarak yer almamızı sağlayacak ilk adımı atan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz sevgimizi sunuyor ve manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz.” dedi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu tören, 23 Nisan videosu ve oratoryosu, modern dans kurdele gösterisi, “ Dünya Çocukları” İngilizce drama gösterisi, Atatürk çocukları dansı, 23 Nisan çiçekleri Türkçe drama gösterisi, 102. yıl 23 Nisan Korosu ve Adana yöresi halk oyunları gösterisi ile sona erdi.