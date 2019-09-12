GKV Özel İlkokulu Müdürlüğüne Uğur Özeren atandı

Türkiye'nin eğitim kalesi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2019-2020 öğretmen ve idareci kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyor. GKV Yönetim Kurulu kararıyla Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları İlkokul Müdürlüğü görevine atanan Uğur Özeren göreve başladı. Özeren “bilgi toplumunun gerektirdiği becerilerle donanmış, bireyler yetiştirmek Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının en önemli hedeflerimizden birisidir” dedi.

56 yıl önce Cemil Alevli ve Gaziantepli eğitim gönüllüleri tarafından kurulan GKV Özel Okulları yenilikçi eğitim uygulamalarıyla 56 yıldan bu yana olduğu ülke kalkınmasına eğitim alanında önemli hizmetler veren kurum bünyesindeki eğitimci kadrosunun yanı sıra idari kadrosunu da güçlendirerek yarınlara yönelik hizmetlerini arttırma çabasında. GKV Özel İlkokulu görevine atanan Uğur Özeren yaptığı açıklamada “Gaziantep Kolej Vakfı ailesinin bir bireyi olmak, kurumun misyon ve vizyonuna uygun bir şekilde eğitim alanında hizmet vermek benim için büyük bir onurdur. Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nüket Ersoy ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Akademik başarısının yanı sıra çağdaş ve ulusal değerleri benimsemiş, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, Gaziantep'in ve ülkemizin aydınlanması uğruna katkı sağlayacak dünya vatandaşı bireyler yetiştirmek ve yarınlara armağan etmek en büyük hedefimizdir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda bugün binlerce mezunu, öğrencisi ve öğretmeni ile güçlü, başarılı ve köklü bir kurum olan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları ailesinde bulunmaktan onur duyuyorum. Yeni eğitim-öğretim döneminin tüm eğitim camiasına başarı getirmesini diliyorum" dedi.

"Akıl ve bilim ışığında yol alan ve faydalı bireyler yetiştiriyoruz"

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Müdürü Uğur Özeren yaptığı değerlendirmeye "Eğitim, çağa uygun olarak sürekli değişen ve gelişen, tecrübe ve birikimler ışığında yenilenen bir süreçtir. Bu süreç bilgi toplumunun gerektirdiği becerilerle donanmış, bireyler yetiştirmek Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu olarak en önemli hedeflerimizden birisidir. Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu, Atatürk ilke ve devrimlerinin evrensel ışığında; ulusal ve uluslararası düzeyde akademik ve sosyal alanlarda başarılı, millî kültür unsurlarına sadık, akıl ve bilimin ışığında yol alan ve ülkesine faydalı bireyler yetiştiren, çağdaş bir eğitim kurumudur. Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu olarak, nitelikli bir eğitimin, toplumumuzun her bireyine en üst seviyede verilmesi amacıyla öğrencilerimizi sadece akademik bilgilerle donanmış bireyler olarak değil, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönleri gelişmiş bireyler olarak da yetiştirmeyi önceliklerimiz arasında görüyoruz” şeklinde devam etti.

Gaziantep Özel İlkokul Müdürlük görevine atanan Uğur Özeren 1970 yılında Gaziantep'te doğdu. İlkokulu İstiklal İlkokulunda, ortaokul ve lise eğitimini Gaziantep Atatürk Lisesinde tamamladı. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Şanlıurfa'da başlayan öğretmenlik hayatı Gaziantep'in çeşitli okullarında öğretmenlik, müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğü görevleriyle devam etti. 2015 yılından itibaren Gaziantep Kolej Vakfı İlkokul Müdür yardımcılığı görevinde bulunan Uğur Özeren, Temmuz 2019' den itibaren Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulunda Okul Müdürü olarak görevini sürdürüyor.