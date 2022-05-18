Gezi çerçevesinde Anıtkabir, birinci ve ikinci meclisin yanı sıra Ankara'da bulunan birçok müzeyi de ziyaret ettiler.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen çevre gezileri çerçevesinde Ankara'yı ziyaret eden GKV Özel İlkokulu öğrencileri, Ankara'da tarihi yapılar ve müzelerde incelemeler yaptılar. Türkiye'nin farklı bölgelerine sürekli eğitim amaçlı geziler düzenlediklerini ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenada Onan yaptığı değerlendirmede, “Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencilerimiz geleneksel Ankara gezisi bu yılda gerçekleştirdi. Düzenlediğimiz gezi 4. sınıf öğrencilerimiz, velilerimiz ve sınıf öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Gezinin programının ilk durağı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'di. Aslanlı Yol'dan yürüyüp Gazi Mustafa Kemal Atatürk mozolesini ziyaret eden öğrencilerimiz; Çanakkale, Sakarya, Büyük Taarruz, Başkomutanlık Muharebeleri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarını çarpıcı bir biçimde sunan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni de gezdiler. Müzenin ardından bir sonraki durak, Ankara'nın en eski evlerinden biri olan 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 48 yılını geçirdiği Pembe Köşk oldu. Pembe Köşk'te İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker'le sohbet eden öğrencilerimiz güzel anlar yaşadı. Yeni TBMM, devamında da 1. ve 2. meclislerin gezilmesiyle gezinin birinci günü tamamlanmış oldu. Gezinin 2. günüde sırasıyla Rahmi Koç Müzesi, Anadolu Medeniyetler Müzesi ve Ankara Kalesi'ne gidildi. Tarih, kültür, doğa ve sanat dolu keyifli tur tamamlandıktan sonra Gaziantep'e döndüler. Kurumlarımız genelinde yılın farklı dönemlerinde ülkemizin farklı zenginliklerinin tanıtımını yapmak ve sahip olduğumuz değerleri daha iyi kavrayabilmelerini sağlamak amacıyla öğrencilerimize yönelik eğitim gezilerimiz devam edecektir” dedi.