GKV Özel İlkokulu öğrencilerinden muhteşem yılsonu etkinlikleri

2020-2021 eğitim öğretim yılsonu etkinlikleri kapsamından birbirinden muhteşem gösterilere imza atan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri izleyenleri adeta büyüledi. 2021-2022 eğitim öğretim yılında son iki yıldır yaşanan pandemi sorunlarının son bulmasını dileyen GKV Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenada Onan yaptığı değerlendirmede, “2020-2021 eğitim öğretim yılının sonuna geldik. Öğrencilerimizin gerçekleştirdiği birbirinden güzel etkinlikler hepimizi büyüledi. Emeği geçen idareci, öğretmen, velilerimiz ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Gösterilerin ilk bölümünde öğrencilerimiz Geleneksel ve Modern Dans Öğretmenlerimiz Tülay Kıratlı ile Ayşe Güner'in yönetiminde hazırlanan dansın farklı renklerinden kesitlerin yer aldığı koreografilerle sahne aldı. Ardından GKV Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Liseleri öğrencilerimizin bireysel bateri, piyano ve keman performansları sahnelendi. Müzik Zümre Başkanı Tuğba Saçılık, Müzik Öğretmenleri Alona Şen ve Halil Üzümcü'nün de sahne performansları ilgiyle izlendi. GKV Özel İlkokulu öğrencilerinden oluşan müzik grubunun söylediği şarkılarla eğlenen öğrencilerimiz, ayrıca görsel sanatlar ve spor bölümlerinin etkinlikleri ile yeteneklerini sergileme fırsatı yakaladı.