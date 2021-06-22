GKV Özel İlkokulu'nda başarılar ödüllendirildi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları'nda düzenlenen törenle çeşitli yarışmalarda ulusal, bölgesel ve il dereceleri elde eden öğrencilerin ödülleri GKV Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenada Onan tarafından verildi.

2020-2021 eğitim öğretim yılında katıldıkları çeşitli yarışmalarda derece elde eden ve sıralamaya giren Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri okul müdürü Talya Serenada Onan tarafından ödüllendirildi. Öğrencilerin pandemi sürecinde büyük özveriyle çalışmalara katıldığını ifade eden GKV Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenada Onan yaptığı değerlendirmede, "Türk Zeka Vakfının düzenlediği Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını temsil ederek il ve bölge birinciliği alan, 2021 Teknofest İstanbul İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda ön elemeyi geçerek final değerlendirmesine kalan projelerimizin mimarı olan öğrencilerimize ve Küçük Sanatçılardan Büyük Eserler Yarışması'nda Görselden Öyküye, Öyküden Resime, Öykü Tamamlama kategorilerinde derece alan öğrencilerimize ödüllerini ve başarı belgelerini takdim ettik” dedi.