GKV Özel İlkokulu'nda yüz yüze eğitim başladı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu'nda yüz yüze eğitim başladı. Okul Müdürü Talya Serenada Onan, yüz yüze eğitimin MEB'in “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”ndaki koşullar dikkate alınarak başladığını ifade ederek kurallara uyulması halinde 2021-2022 eğitim öğretim yılında her şeyin normale döneceğine inandıklarını ifade etti.

1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla yüz yüze eğitime başlandığını ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenada Onan, öğrencilerin, öğretmenlerine ve okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadığını ifade ederek okul genelinde büyük bir titizlikle covid-19 önlemlerinin uygulandığını sözlerine ekledi.

Türkiye genelindeki diğer okullarda olduğu gibi GKV Özel İlkokulu'nda da isteğe bağlı olarak öğrencilerin yüz yüze eğitime başladığına dikkat çeken Okul Müdürü Onan, “Kurumumuzda Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar dikkate alınarak yüz yüze eğitime başlanmıştır. Diliyoruz ki 2021-2022 eğitim öğretim yılında tamamen eskisi gibi yüz yüze eğitime geçelim. Bu elbette bizlerin elinde. Önlemlere uyarsak, salgının önlenmesiyle ilgili kurallara yaşam felsefemiz haline getirirsek kısa bir sürede salgından ülke olarak, dünya olarak kurtuluruz. Bu süreci büyük bir dikkat içerisinde geçireceğiz” diye konuştu.

Uzun bir süredir okullarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından ayrı kalan öğrenciler ise yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte büyük bir heyecanla okullarına gelerek ilk gün heyecanı yaşadılar.