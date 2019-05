GKV Özel Liselerinde Kep coşkusu

GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'un da katıldığı kep töreninde duygusal anlar yaşandı. Ersoy mezunları kutlayarak “Ülkenizi, milletinizi, bayrağınızı çok sevin ve ülkemizin gelişmesi, kalkınması için üzerinize düşünleri yapabileceğiniz bilgi donanımına sahip olduğunuzu unutmayın” dedi.

2018-1019 eğitim öğretim yılının sonlarına gelinirken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren Gaziantep Kolej Vakfı Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Cemil Alevli Kolejinden bu yıl mezun olacak öğrenciler için kep töreni düzenlendi. Törene GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy, GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kıratlı, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcıları Can Hoşcan ve İsmet Tiryaki ile idareci ve öğretmenlerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

2018-2019 eğitim öğretim yılının akademik alanlarda bir çok başarıyla devam ettiğini ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir “Okulumuz güçlü akademik kadrosu ve profesyonel eğitim anlayışı ile yarım asırdır Gaziantep e ve ülkemize hizmet vermektedir. Eğitim kalemizin temelini atan merhum Cemil alevliyi rahmet ve saygıyla anıyor, 55 yıldır bu kaleyi ayakta tutan Mütevelli ve Yönetim kurulu başkanımız Sayın Nükhet Ersoy ve Celal Ersoy a şahsım ve ekibim adına teşekkür ediyorum. Eğitim sürecimizde bizlerden desteğini esirgemeyen Kolej Vakfı özel Okulları genel müdürümüz Müfit Taşlıyar ve yardımcıları İsmet Tiryaki ve Can Hoşcan a huzurlarınızda teşekkürlerimi belirtmek istiyorum” dedi.

En Çok Ta Vatanınızı, Milletinizi, Bayrağınızı, Cumhuriyetimizi Sevin

Bu yıl mezun olan öğrencilere de önemli mesajlar veren Özdemir “ Cumhuriyetin yılmaz bekçileri sevgili öğrenciler, 4 yıl su gibi gelip geçti. En güzel yıllarınız olan lise hayatınızı artık bitiyor. Her biriniz okulumuza ayrı bir değer katarak, sıralarda duvarlarda ve gönlümüzde iz bırakarak kolej yolculuğunuzu tamamladınız. Bu bir ayrılık değil aslında. Çünkü sizler Kolej ailesinin daimi üyeleri oldunuz. Tüm yaşamınız boyunca Kolejli bir birey olmayla gurur duyacaksanız. Eminim ki mezunlar derneğimizin aktif birer üyesi olarak güzel paylaşımlarınız olacak. Sizleri Kariyer günlerimizde konuk olarak ağırlayacağız. Sevgili öğrenciler geleceğinize yön verecek üniversite hazırlık süreci de sona ermek üzere. İlk yıllarınızda yanınızda bulunmasam da son sınıfta ne kadar çalıştığınıza ve emek verdiğinize şahit oldum. En az Sizler kadar heyecanlıyım. Hepinize 15 16 haziranda gireceğiniz üniversite sınavında başarılar diliyorum. Sizinle gurur duyuyorum. Bence sizler de kendinizle gurur duyun ve güvenin. Çünkü Sizler ailenizden aldığınız eşsiz aile eğitimi ve Kolej den aldığınız çağdaş bilimsel ve Atatürkçü eğitim öğretim ile topluma faydalı bireyler olarak yetiştiniz. Bilimsel projeler ile pozitif düşünmeyi, sosyal sorumluluk projeleri ile yardımlaşmayı, spor yarışmaları ile beden ve ruh sağlığı geliştirmeyi, sanatla estetiği öğrendiniz. Sizleri bu donanımlarla birer çiçek tohumu gibi ülkemizin ve dünyanın tüm semalarına serpiyorum. Düştüğünüz her yerde sevgiyi saygıyı bilimi ve aldığınız eğitimi yeşertin. Sürekli okumaya devam edin. Bilimin en doğru yol olduğu bilinci ile okuyun araştırıcı olun. Ve sevin. En çok ta vatanınızı milletinizi bayrağınızı cumhuriyetimizi sevin. Sevginizi de bilginizi de paylaşın. Atatürk ün bize gösterdiği yoldan yürüyün. Yolunuz hep açık olsun” dedi. GKV Özel Liselerinden okul birincisi olarak mezun olan öğrenciler yaş kütüğüne plaket çakarak sonra birer teşekkür konuşması yaptı. GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kıratlı, Genel Müdür Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcıları İsmet Tiryaki ve Can Hoşcan tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılında dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve plaketlerinin takdiminin ardından okul idarecilerine ve öğretmenlere de günün anısına birer çiçek takdim edildi. Öğrencilere temsili diplomaları öğretmenleri tarafından verilmesinin ardından öğrenciler büyük bir coşku ve heyecanla keplerini atarak mutluluklarını aileleriyle paylaştı.