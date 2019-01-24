GKV Özel Liselerinden üniversite simülasyon sınavı

ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik gerçeğini aratmayan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına hazırlık için simülasyon sınavı gerçekleşti.

YKS'de uygulanan bütün sınav kuralların bire bir uygulandığı sınavda öğrencilerin heyecanları gözlerden kaçmadı.

Kısa adı YKS olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı öncesi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencilerine yönelik gerçeğini aratmayan bir deneme sınavı yaptı. Toplam 162 öğrencinin katılımıyla Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi amfisinde gerçekleşen sınav ile YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) öncesinde öğrenciler gerçek bir sınav deneyimi yaşama fırsatı elde etti.

Simülasyon sınavında ÖSYM kuralları uygulandı

Öğrencilerin stres, kaygı ve heyecanlarını dengelemeyi amaçlayan, salon yerleşimi ve kitapçık türleri gibi en ince detayların bile düşünüldüğü etkinlik, GKV Özel Liseleri 12. Sınıflardan Sorumlu Müdür Yardımcısı Engin Biba'nın gözetiminde düzenlendi.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, “2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde öğrencilerimiz için büyük önem taşıyan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı gerçekleştirilecektir. 11 ve 12. Sınıf öğrencilerimizi kapsayan, 162 öğrencimizin katıldığı bir simülasyon sınavı düzenledik. Gaziantep Üniversitesinde gerçekleştirilen ve ÖSYM'nin tüm kurallarının eksiksiz uygulandığı sınava, öğrenciler kendi imkanları geldi. Gerçek sınavdaki gibi kimliksiz ve sınav başlama saatinden sonra gelen öğrenciler binaya alınmadı. Zamanlama sınırlamasının olduğu, sınav kitapçıklarının poşet içerisinde teslim edildiği sınavda öğrencilere uyulması gereken kurallar da hatırlatıldı. Sınavda ayrıca 7 öğretmen de gönüllü olarak görev aldı. Öğrencilerimizin sınav kaygısından kurtulabilmesi ve sınava hazırlanmalarına yardımcı olacak bu tür sınav çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de devam edecektir” diye konuştu.

Gerçeği aratmayan sınavda ter döken öğrenciler ise, sınavın kendileri için yararlı olduğunu ve bu tür deneme sınavlarında ÖSYM koşullarının sağlanarak yapılmasının önemli bir deneyim olduğunu ifade ettiler. Sınavda ter döken öğrenciler kadar onları dışarıda bekleyen ebeveynlerinin de heyecanları dikkat çekti.